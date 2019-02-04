2019-02-04T14:47:27+03:00
Общество

Проведение матчей ЕВРО-2020 в Петербурге обойдется в почти в 1,5 миллиарда рублей

Деньги потратят на зарплату персонала, волонтерскую программу, обеспечение безопасности и информационную поддержку
Петр КИБЕР
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Проведение игр ЕВРО-2020 в Петербурге будет стоить почти 1,5 миллиарда рублей.Проведение игр ЕВРО-2020 в Петербурге будет стоить почти 1,5 миллиарда рублей.Фото: Александр ГЛУЗ
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Уже совсем скоро – через полтора года пройдет чемпионат Европы по футболу. ЕВРО-2020 станет уникальным. По случаю 60-летия со дня проведения первого турнира. Игры пройдут в 12 странах. Россию будет представлять Петербург. А недавно стало известно, сколько именно придется потратить на организацию матчей в городе на Неве.

- Деятельность оргкомитета потребует финансирования в размере 370 миллионов рублей, - пишет ТАСС.

Из них 200 уйдет на зарплату персонала и оплату стразовых взносов, еще 143 миллиона потратят на волонтерскую программу. 15 миллионов будет стоить аренда офисов, а 34 – «прочие расходы».

Также, оп сведениям ТАСС, в 655 миллионов оцениваются расходы по обеспечению безопасности участников и гостей ЕВРО-2020, а 392 миллиона потратят на информационную поддержку и продвижение. Деньги выделят из федерального бюджета.

Напомним, что Петербург примет три игры группового этапа и один четвертьфинал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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