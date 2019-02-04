Проведение матчей ЕВРО-2020 в Петербурге обойдется в почти в 1,5 миллиарда рублей
Уже совсем скоро – через полтора года пройдет чемпионат Европы по футболу. ЕВРО-2020 станет уникальным. По случаю 60-летия со дня проведения первого турнира. Игры пройдут в 12 странах. Россию будет представлять Петербург. А недавно стало известно, сколько именно придется потратить на организацию матчей в городе на Неве.
- Деятельность оргкомитета потребует финансирования в размере 370 миллионов рублей, - пишет ТАСС.
Из них 200 уйдет на зарплату персонала и оплату стразовых взносов, еще 143 миллиона потратят на волонтерскую программу. 15 миллионов будет стоить аренда офисов, а 34 – «прочие расходы».
Также, оп сведениям ТАСС, в 655 миллионов оцениваются расходы по обеспечению безопасности участников и гостей ЕВРО-2020, а 392 миллиона потратят на информационную поддержку и продвижение. Деньги выделят из федерального бюджета.
Напомним, что Петербург примет три игры группового этапа и один четвертьфинал.
ИСТОЧНИК KP.RU