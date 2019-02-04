«КамАЗы» со снегом встали в очередь на снегоплавильный пункт в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:57 2019-02-04T14:57:35+03:00

Грузовики со снегом встали в очередь на снегоплавильный пункт на севере Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

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За прошедшие выходные в Петербурге вновь выпало много снега. С самого утра понедельника, 4 февраля, коммунальщики активно разгребают сугробы, расчищают улицы, чтобы город полностью не встал из-за обилия осадков. Снега выпало настолько много, что снегоплавильные пункты даже не успевают его принимать. Так, возле одного из них на севере города выстроилась огромная очередь из «КамАЗов» с кузовами, доверху наполненными снегом.

- Снег убирают, а вот выгружать некуда. Вот такие очереди на снегоплавильном пункте на Мебельной улице, - рассказали очевидцы в социальной сети.

Возле пункта по «уничтожению» снега в длинную очередь выстроилось около 30-35 автомобилей. Сегодня власти города экстренно ввели особый режим уборки улиц. Но видимо мощностей снегоплавильных пунктов не хватает на то, чтобы быстро растапливать весь снег.

"КамАЗы" со снегом выстроились в очередь на снегоплавильный пункт .

Жители Петербурга отмечают, что такая же очередь из грузовиков со снегом наблюдается и на Обводном канале, где находится еще один пункт приемки снега. Будем надеяться, что все же они сумеют справиться с этим снежным коллапсом.

ИСТОЧНИК KP.RU