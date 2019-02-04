2019-02-04T15:14:18+03:00
Общество

Ленобласть оказалась в тройке лучших для болотного туризма

Удивительно, но и такой способ проведения досуга интересен многим путешественникам
Петр КИБЕР
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Ленинградская область стала второй в рейтинге направлений болотного туризма.Ленинградская область стала второй в рейтинге направлений болотного туризма.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Недавно, 2 февраля, во всем мире отмечался День болотно-водных угодий – да, есть и такой. Сохранением этой части природного многообразия еще в 1971 году озаботились в ООН. А многие любители флоры и фауны даже путешествуют по таким местам.

- Ленинградская область вошла в тройку самых популярных направлений для болотного туризма, - сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Возглавила список, что не удивительно, Карелия. 38 процентов опрошенных проголосовали за край озер и болот. Его почти не тронула рука человека, что дает натуралистам возможность увидеть естественную красоту природы.

Второй стала Ленинградская область, и это тоже без вопросов. Весь Петербург построен на болотах, да и земли вокруг него не отличаются сухостью почвы. Только мегаполис почти не оставил места животному и растительному миру, а в окрестностях сохранилось множество нетронутых уголков природы.

Третьей в болотном рейтинге стала Тверская область.

Стоит сказать, что водно-болотные угодья вместе с лесами - главные регенераторы кислорода, они накапливают и улучшают воду, а также являются домом для многих животных и птиц. Болотами занято более 6 процентов территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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