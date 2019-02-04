Следком показал захватывающее видео крупного ограбления в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:40 2019-02-04T15:40:20+03:00

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Год назад, 31 января 2018 года, на улицах Петербурга развернулся настоящий боевик с ограблением ювелирного магазина, полицейской погоней, аварией и перестрелкой. Тогда банда из трех человек ворвались в магазин и похитили драгоценностей на более чем девять миллионов рублей. Сейчас все члены группировки задержаны, расследование завершено и передано в суд. А следователи поделились кадрами этой криминальной истории.

- Вечером 31 января 2018 года трое вооруженных мужчин в масках ворвались в ювелирный магазин на проспекте Большевиков в Петербурге, и, угрожая персоналу, похитили с витрин украшения в количестве 1104 единиц, на сумму более 9 миллионов рублей, - рассказали в следственном комитете города.

В Петербурге произошел боевик с кражей, погоней и перестрелкой .Видео: Следственный комитет по Петербургу

Затем события начали развиваться еще более экстремально. Скрываясь на машине с места преступления, бандиты попали в аварию на пересечение Индустриального и Ириновского проспектов. В это же время они открыли огонь по полицейским, ранив при этом одного из сотрудников. Правоохранители стали стрелять в ответ и подстрелили двух участников банды, а третьему в это время удалось сбежать. На данный момент он объявлен в международный розыск, остальные заключены под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU