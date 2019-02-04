Глава Фрунзенского района Петербурга ушел в отставку

СЕГОДНЯ 16:15 2019-02-04T16:15:48+03:00

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Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов принял отставку главы Фрунзенского района Валерия Сапожникова. Такое решение было принято в понедельник, 4 февраля, на заседании правительства города. Пост главы Фруненского района Валерий Сапожников занимал с июня 2017 года. Ранее он работал в администрации Петроградского района заместителем главы.

- Глава Фрунзенского района Валерий Сапожников подал в отставку. Врио губернатора принял ее, - подтвердили информацию «КП» в пресс-службе Смольного.

Напомним, что накануне, 3 февраля, Александр Беглов ранним утром приехал в Купчино с незапланированной проверкой после многочисленных жалоб петербуржцев на плохую уборку района от снега и наледи. Врио губернатора проинспектировал состояние магистралей на Обводном канале и Лиговском проспекте, оценил качество уборки снега у зданий и сосулек на крышах. Также он посетил травматологическое отделение, где пациенты пожаловались, что им приходится сидеть по два-три часа в очереди на прием. После этого Беглов направился в администрацию Фрунзенского района, где, по всей видимости, и поднялся вопрос об уходе с поста Валерия Сапожникова.

ИСТОЧНИК KP.RU