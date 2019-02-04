2019-02-04T17:17:24+03:00
Происшествия

Петербуржец вырастил 86 кустов конопли в квартире на Петроградке

Растения мужчина разводил для того, чтобы зарабатывать на продаже наркотиков
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге вынесен приговор по делу о культивировании конопли в квартиреВ Петербурге вынесен приговор по делу о культивировании конопли в квартиреФото: Алексей БУЛАТОВ
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Практически в самом центре Петербурга в Петроградском районе мужчина занялся ботаникой. Правда выращивал он не чайную розу или фикус, а коноплю, которую после собирал и продавал. Такую деятельность не смогли не заметить сотрудники правопорядка, задержали мужчину и отправили его на суд.

- Задержали подсудимого в июле 2018 года во время операции «Проверочная закупка». Сотрудник правопорядка притворился покупателем, встретился с мужчиной у одного из домов по проспекту Добролюбова и приобрел у него около 4 грамм марихуаны, - сообщила прокуратура Петербурга.

На этой «контрольной закупке» подсудимого и арестовали. Позже оказалось, что у себя дома он вырастил 86 кустов конопли, что является большим количеством. Также он пытался продать часть своего «сада».

«Ботаник» отрицать ничего не стал и вину признал. Суд назначил мужчине наказание в виде семи лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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