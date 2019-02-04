2019-02-04T17:48:10+03:00
Общество

В Петербурге отремонтируют набережную реки Смоленки за 80 миллионов рублей

Работы будут проводиться в рамках проекта «Твой бюджет»
Лилия КОЗЛОВА
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Ремонт набережной Смоленки в Петербурге завершат до конца летаРемонт набережной Смоленки в Петербурге завершат до конца летаФото: Александр ГЛУЗ
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СПб ГБУ «Мостотрест» заключило контракты на ремонт искусственных дорожных сооружений и набережных Петербурга. В первую очередь это коснется набережной реки Смоленки в Василеостровском районе города.

- Ремонт набережной реки Смоленки будет производиться от Наличного моста до моста Кораблестроителей в рамках проекта «Твой бюджет». В порядок приведут тротуары и лестничные спуски, - рассказала пресс-служба «Мостотреста».

На ремонт планируется потратить около 80 миллионов рублей. Работы должны быть завершены до 30 августа 2019 года.

Также организация планирует восстановить гранитную облицовку пандусов на Малоохтинском мосту, установить шумозащитные экраны на путепроводе на пересечении проспекта Стачек с железнодорожными путями в Автово, отремонтировать набережную реки Карповки и Приморского проспекта. Ремонт начнется после того, как будут проведены все согласовательные процедуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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