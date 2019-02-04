2019-02-04T20:09:48+03:00
Общество

Зимой 2019 года в Петербурге расплавили два миллиона кубометров снега

В прошлом сезоне такое количество осадков собрали только в начале марта
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге расплавили два миллиона кубометров снегаВ Петербурге расплавили два миллиона кубометров снегаФото: Артем КИЛЬКИН
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Зима 2018-2019 годов в Петербурге крайне щедра на снег. Снегоплавильные и снегоприемные пункты (ССП) города работают в постоянном режиме. В понедельник, 4 февраля, с начала зимнего сезона они приняли уже два миллиона кубометров снега. Причем второй миллион был собран меньше, чем за месяц. Если сравнивать с зимой прошлого года, то такое количество снега было принято только в начале марта.

- Несмотря на высокие нагрузки, пункты принимают снежные массы с улиц и дворов Петербурга в полном объеме. При необходимости снег на время размещают на буферных площадках ССП, а после отправляют на переработку, - сообщила пресс-служба «Водоканала Петербурга».

За последние сутки лидером по переработке снега стал ССП на Кушелевской дороге – пять тысяч кубометров снега. Также в усиленном режиме в ночь со снежного воскресения на не менее снежный понедельник работал пункт на Рыбинской улице. Большое количество снежных масс также приняли в Петергофе и Кронштадте – более 4,6 тысяч и 3,2 тысяч кубометров соответственно. И это еще не конец, ведь до весны еще целый месяц и снега за это время может выпасть еще на пару миллионов кубометров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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