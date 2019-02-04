В Петербурге началась эпидемия гриппа

СЕГОДНЯ 19:08 2019-02-04T19:08:06+03:00

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Почти под конец зимы в Петербург все же пришел грипп. Жители города все чаще стали простывать, подхватывать болезнь на работе, в школе и транспорте. За пятую календарную неделю 2019 года показатели заболеваемости, как гриппом, так и другими респираторными вирусными инфекциями находятся выше уровня эпидемического порога.

- В 5 классах четырех школ и в 8 группах шести детских садах приостановлен образовательный процесс в связи с отсутствием более 20 процентов детей, - сообщили в Роспотребнадзоре Петербурга.

Чтобы уберечь себя от гриппа, надо не забывать закалять организм, высыпаться, стараться больше находиться на свежем воздухе. При этом, одеваясь на прогулку, важно одеваться по погоде, стараясь не переохлаждаться. Также для укрепления организма важно правильное питание: есть побольше цитрусовых, киви, сладкий перец, молочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину и морковь со сметаной. Эти продукты содержат в себе витамины А, С, цинк и кальций, которые очень хорошо защищают организм от болезней.

Разумеется, если все же недуг одолеет, то переносить болезнь «на ногах» ни в коем случае нельзя. Во-первых, это может привести к дальнейшим осложнениям. А во-вторых, заболевший человек может заразить окружающих. Поэтому при первых признаках заболевания важно сразу обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU