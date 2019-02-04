2019-02-04T19:26:12+03:00
Происшествия

В Невском районе Петербурга горит жилая квартира

Из окна пятиэтажки вырывается черный дым. Пожарные на месте [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Пожар на улице Кибальчича в Невском районе ПетербургаПожар на улице Кибальчича в Невском районе ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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В одной из квартир пятиэтажного дома в Невском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил квартиру вечером в понедельник, 4 февраля, около семи часов вечера. Густой черный дым вырывается из окна на пятом этаже дома. Жильцы выбежали из дома, спасая свои жизни.

- Горит квартира на пятом этаже в доме 12 на улице Кибальчича, - рассказали очевидцы в социальной сети.

Пожар на улице Кибальчича в Петербурге .

Пожарные расчеты уже прибыли на место ЧП. У дома стоят две пожарные машины, спасатели готовятся к тушению огня. По словам свидетелей, хозяева квартиры на момент возгорания находились дома, но вовремя успели выбежать на улицу. По предварительным данным пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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