2019-02-04T20:10:21+03:00
Общество

Беглов: «При необходимости уборка Петербурга должна быть круглосуточной»

Врио губернатора заявил, что необходимо готовиться к новым снегопадам
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург готовится к новым снегопадамПетербург готовится к новым снегопадамФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Смольный объявил особый режим уборки снега - убирать теперь будут не везде

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В понедельник, 4 февраля, правительство Петербурга вновь обсудило проблему снега и уборки улиц и дворов от сугробов и наледи. Временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов заявил, что критерием качества уборки должно быть не количество техники на дорогах и объемы вывезенного снега, а наглядный показатель – «чисто или не чисто, скользко или не скользко». По его заявлению, город готов выделить на это средства из резервного фонда.

- Плохая уборка – угроза безопасности населения. Мы должны сделать все возможное, чтобы город был в надлежащем состоянии. В ближайшие дни вновь ожидаются снегопады. У нас с вами нет выходных, нет оправданий. За нами 5,5 миллионов петербуржцев, которые нам доверяют, - отметил врио губернатора.

На данный момент уборка в Петербурге не удовлетворительная. Об этом говорят не только горожане, но и сам Беглов. Он отметил, что в целом плохо организована работа: нет площадок, куда автомобилисты могут поставить свои машины на время уборки, а ведь снег с крыш зачастую падает на транспорт, а также на уже вычищенные тротуары.

Кроме того, было решено, что пострадавшие должны получать оперативную помощь, в том числе и социальную, например, доставку продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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