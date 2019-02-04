Смольный хочет, чтобы технопарки Петербурга работали эффективно

СЕГОДНЯ 20:40 2019-02-04T20:40:03+03:00

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Правительство Петербурга в понедельник, 4 февраля, утвердил порядок предоставления в 2019 году субсидий акционерному обществу «Технопарк Петербурга». По словам временно исполняющего обязанности губернатора города Александра Беглова, направленные средства на развитие должны приносить свои плоды.

- В городе не так много территорий, полностью обеспеченных инженерными коммуникациями. Мы должны использовать их максимально эффективно – создавать высокотехнологичные рабочие места с самой высокой заработной платой, инновационные производства, которые необходимы Петербургу, - отметил врио губернатора.

Также Беглов заявил, что важно привлечь еще средства из федерального бюджета на развитие этой зоны. При этом эти деньги должны оправдываться и приносить обратно доход в бюджет.

Напомним, что «Технопарк Петербурга» был создан в 2008 году при поддержке города. Сегодня он состоит из бизнес-инкубатора «Ингрия», Центра кластерного развития Санкт-Петербурга, Центра прототипирования и трех региональных инжиниринговых центров в области микрореакторного синтеза активных фармацевтических субстанций, информационных технологий и радиоэлектронного приборостроения.

ИСТОЧНИК KP.RU