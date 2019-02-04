В январе у петербуржцев забрали 300 кг продуктов на границе
Жители Петербурга нередко, возвращаясь из-за границы, берут с собой так называемые санкционные продукты. Чаще всего это бывает сыр, колбаса или другие деликатесы животного происхождения. Однако забывают, что имеются определенные правила. Из-за этого в январе пограничники забрали у граждан почти 300 килограмм продуктов.
- В январе были пресечены 64 попытки незаконного ввоза продуктов в ручной клади и багаже пассажиров, - сообщили в управлении Россельхознадзора Петербурга.
На границе с Финляндией, Эстонией, а также в аэропорту «Пулково» за прошедший месяц изъято 291 килограмм рыбы, мясных и молочных продуктов и меда. Жители Петербурга пытались ввести продукты без заводской упаковки, без ветеринарных сертификатов, либо больше, чем пять килограммов. Все эти изъятые продукты были отправлены на сопредельные территории либо попросту уничтожены.
ИСТОЧНИК KP.RU