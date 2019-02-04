2019-02-04T21:01:36+03:00
Общество

В январе у петербуржцев забрали 300 кг продуктов на границе

Жители города пытались ввезти еды больше, чем то разрешает ветеринарный контроль
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В январе петербуржцы оставили на границе 300 кг продуктовВ январе петербуржцы оставили на границе 300 кг продуктовФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Жители Петербурга нередко, возвращаясь из-за границы, берут с собой так называемые санкционные продукты. Чаще всего это бывает сыр, колбаса или другие деликатесы животного происхождения. Однако забывают, что имеются определенные правила. Из-за этого в январе пограничники забрали у граждан почти 300 килограмм продуктов.

- В январе были пресечены 64 попытки незаконного ввоза продуктов в ручной клади и багаже пассажиров, - сообщили в управлении Россельхознадзора Петербурга.

На границе с Финляндией, Эстонией, а также в аэропорту «Пулково» за прошедший месяц изъято 291 килограмм рыбы, мясных и молочных продуктов и меда. Жители Петербурга пытались ввести продукты без заводской упаковки, без ветеринарных сертификатов, либо больше, чем пять килограммов. Все эти изъятые продукты были отправлены на сопредельные территории либо попросту уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Зенит" с Дзюбой и Барриосом сыграл вничью с "Дюделанжем"
Ржавый фонарь упал на ребенка на Невском проспекте
У водителя мусоровоза за рулем случился инфаркт и он попал в ДТП в Невском районе Петербурга
Смольный хочет, чтобы технопарки Петербурга работали эффективно
Беглов: «При необходимости уборка Петербурга должна быть круглосуточной»
В Невском районе Петербурга горит жилая квартира
В Петербурге началась эпидемия гриппа
Беглов назначил новым главой Фрунзенского района Петербурга Константина Серова
Зимой 2019 года в Петербурге расплавили два миллиона кубометров снега
В Петербурге отремонтируют набережную реки Смоленки за 80 миллионов рублей
Петербуржец вырастил 86 кустов конопли в квартире на Петроградке
Глава Фрунзенского района Петербурга ушел в отставку
Второй день рождения: На Выборгской набережной мужчину едва не убило глыбой льда
Следком показал захватывающее видео крупного ограбления в Петербурге
В Петербурге осудили полицейских, вымогавших 100 тысяч у подозреваемого в краже канализационных люков
Ленобласть оказалась в тройке лучших для болотного туризма
«КамАЗы» со снегом встали в очередь на снегоплавильный пункт в Петербурге
Проведение матчей ЕВРО-2020 в Петербурге обойдется в почти в 1,5 миллиарда рублей
В Смольном обсудили вопрос снижения смертности
В честь китайского нового года на Дворцовом мосту включат красную подсветку
В комитете по здравоохранению Петербурга идут обыски
Жилинспекция рассказала, на что больше всего жаловались петербуржцы
Машина реанимации встала в пробке из-за брошенного на дороге снега
На Науки две «зубные феи» ограбили стоматологию
31-летний безработный петербуржец споил и изнасиловал восьмиклассницу
В Рыбацком прорвало трубу: кипяток залил проспект Обуховской обороны и Караваевскую улицу
В Петербурге экстренно ввели особый режим уборки города
Туктамышева разделась перед «Ижсталью»