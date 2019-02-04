2019-02-04T21:32:32+03:00
Происшествия

У водителя мусоровоза за рулем случился инфаркт и он попал в ДТП в Невском районе Петербурга

Мужчине стало плохо во время движения
Лилия КОЗЛОВА
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У водителя мусоровоза за рулем случился инфаркт в Невском районе ПетербургаУ водителя мусоровоза за рулем случился инфаркт в Невском районе ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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Небольшое ДТП произошло в Невском районе Петербурга в понедельник, 4 февраля, около пяти часов вечера. Водителю мусоровоза стало плохо во время движения. Он остановился у выезда с Русановской улице на Октябрьскую набережную. Очевидцы поспешили проверить, что случилось с мужчиной. Оказалось, ему требовалась скорая помощь.

- У водителя мусоровоза случился инфаркт на ходу, за рулем. Он устроил небольшое ДТП, - рассказали очевидец.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как мусоровоз начинает двигаться в сторону набережной, но останавливается, несмотря на зеленый сигнал светофора. Заметив это, водитель легкового автомобиля вышел из машины и отправился проверить состояние человека в «КамАЗе». Через несколько минут он уже вызвал полицию и скорую помощь.

Прибывшие на место врачи диагностировали у водителя инфаркт и забрали его в больницу. О состоянии здоровья мужчины на данный момент пока не известно.

Водители отмечают, что мусоровоз до сих пор стоит рядом с Октябрьской набережной. В этом месте на дороге образовалась пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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