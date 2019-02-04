У водителя мусоровоза за рулем случился инфаркт и он попал в ДТП в Невском районе Петербурга
Небольшое ДТП произошло в Невском районе Петербурга в понедельник, 4 февраля, около пяти часов вечера. Водителю мусоровоза стало плохо во время движения. Он остановился у выезда с Русановской улице на Октябрьскую набережную. Очевидцы поспешили проверить, что случилось с мужчиной. Оказалось, ему требовалась скорая помощь.
- У водителя мусоровоза случился инфаркт на ходу, за рулем. Он устроил небольшое ДТП, - рассказали очевидец.
На кадрах, опубликованных в сети, видно, как мусоровоз начинает двигаться в сторону набережной, но останавливается, несмотря на зеленый сигнал светофора. Заметив это, водитель легкового автомобиля вышел из машины и отправился проверить состояние человека в «КамАЗе». Через несколько минут он уже вызвал полицию и скорую помощь.
Прибывшие на место врачи диагностировали у водителя инфаркт и забрали его в больницу. О состоянии здоровья мужчины на данный момент пока не известно.
Водители отмечают, что мусоровоз до сих пор стоит рядом с Октябрьской набережной. В этом месте на дороге образовалась пробка.
ИСТОЧНИК KP.RU