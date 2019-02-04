Ржавый фонарь упал на ребенка на Невском проспекте

СЕГОДНЯ 21:46 2019-02-04T21:46:35+03:00

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Главный инженер Московского вокзала отправится в тюрьму на один год за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. По его недосмотру ржавый фонарь упал на ребенка, нанеся ему серьезные травмы.

- В августе 2017 года светильник упал на ребенка, который стоял рядом с ним. В результате он получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени, - рассказала пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Оказалось, что светильник упал из-за коррозийного разрушения крепежных элементов. Суд установил, что главный инженер недосмотрел и не заметил, что конструкция светильника разрушилась. Из-за чего и понес наказание. При этом мужчина свою вину не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU