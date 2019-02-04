"Зенит" с Дзюбой и Барриосом сыграл вничью с "Дюделанжем"

СЕГОДНЯ 22:48 2019-02-04T22:52:19+03:00

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Страна, которую представлял соперник "Зенита", в футболе зовется "карликом". Тем не менее на матч с "Дюделанжем" из Люксембурга вышел основной состав, с Дзюбой и Дриусси, Маркизио и Жирковым, Ивановичем и Кузяевым. Который из-за травмы вынужденно покинул поле уже в середине первого тайма - заменил полузащитника воспитанник петербургского футбола Илья Воробьев.

Первый матч с составе "Зенита" провели новички - 29-летний защитник Ярослав Ракицкий и 25-летний хавбек Вильмар Барриос, призванный заменить проданного в "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредеса. Колумбиец показал,что готов оправдать ожидания - его мобильность и заряженность на борьбу помогли "Зениту" сохранить свои ворота на "нуле", но и у чужих ворот зенитовцы создали всего два опасных момента за весь матч. В первом тайме с трех метров выше ворот пробил Дзюба. В середине второго тайма аргентинец Дриусси направил мяч в противоход голкиперу "Дюделанжа", но на 20 сантиметров промахнулся. Большинство других атак заканчивались потерями мяча вдали от ворот соперника.

Третьего новичка "Зенита" последних дней, Сердара Азмуна не оказалось даже в заявке - дебют иранского нападающего планируется в пятницу, 8 февраля, в матче с норвежским "Сарпсборгом".

ИСТОЧНИК KP.RU