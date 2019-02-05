Небольшой снег, умеренный ветер: Прогноз погоды на вторник, 5 января в Петербурге

СЕГОДНЯ 07:48 2019-02-05T07:48:08+03:00

В Петербурге немного подморозит, но и снег никуда не денется. Фото: Евгения ГУСЕВА

Температура не уйдет в сильный минус, но раскисший за вчера снег уже подмерз

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Понедельник, «порадовавший» горожан слякотью и снегом, сменился морозным вторником. И хоть ночью 5 января было всего около 6 градусов ниже ноля, раскисшая за вчерашний день снежная каша превратилась в застывшие абстрактные фигуры, затрудняющие проход и проезд. Что ждать от погоды во вторник – знают синоптики.

- 5 января в Санкт-Петербурге будет идти небольшой снег. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха составит -1…-3 градуса, атмосферное давление не изменится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

И если вчера предупреждения о гололедице были скорее привычными, то сегодня они особенно актуальны. Размокшие накануне дороги прихватило ночным морозцем, и они превратились в настоящий каток. Водителям стоит быть очень аккуратными, сбросить скорость и держать дистанцию, чтобы не пополнить статистику ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU