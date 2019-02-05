«Газпром» построит на Крестовском новую спортивную арену за 500 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:21 2019-02-05T08:21:49+03:00

На Крестовском острове появится новый спортивный комплекс за 500 миллионов рублей. Фото: СОЦСЕТИ

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Еще один объект спортивного назначения вскоре появится на Крестовском острове. На проспекте Динамо, 44, литера «А», где размещается одноименный стадион, «Газпром» намерен построить спорткомплекс за полмиллиарда рублей.

- Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по возведению объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с катком», - говорится в тексте документа, размещенного на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвестгазификация». По проекту на территории стадиона «Динамо» должен появиться комплекс площадью около 4 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 120 человек. Все работы по строительству должны быть завершены за полтора года – до июля 2020-го.

Начальная стоимость контракта – 518 миллионов рублей. Закупка проводится у единственного участника торгов.

Напомним, что 31 мая 1942 года на стадионе «Динамо» прошел блокадный матч, в честь чего возле поля стоит памятник ленинградским футболистам. А сам комплекс построек считается объектом культурного наследия регионального значения. Впрочем, новый корпус их не затронет.

ИСТОЧНИК KP.RU