«Газпром» построит на Крестовском новую спортивную арену за 500 миллионов рублей
Еще один объект спортивного назначения вскоре появится на Крестовском острове. На проспекте Динамо, 44, литера «А», где размещается одноименный стадион, «Газпром» намерен построить спорткомплекс за полмиллиарда рублей.
- Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по возведению объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с катком», - говорится в тексте документа, размещенного на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвестгазификация». По проекту на территории стадиона «Динамо» должен появиться комплекс площадью около 4 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 120 человек. Все работы по строительству должны быть завершены за полтора года – до июля 2020-го.
Начальная стоимость контракта – 518 миллионов рублей. Закупка проводится у единственного участника торгов.
Напомним, что 31 мая 1942 года на стадионе «Динамо» прошел блокадный матч, в честь чего возле поля стоит памятник ленинградским футболистам. А сам комплекс построек считается объектом культурного наследия регионального значения. Впрочем, новый корпус их не затронет.
ИСТОЧНИК KP.RU