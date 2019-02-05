В Мурино на пикет вышли снеговики

СЕГОДНЯ 09:14 2019-02-05T09:17:33+03:00

С плакатов они требуют решить вопрос с дорогой, которая остается в незаконном статусе

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Если нельзя митинговать людям, то снеговиков в полицию точно не заберут – так решили жители Мурино и устроили протестную инсталляцию из снега, благо его в Петербурге хватает. К каждому изваянию был пристроен плакат, на котором муринцы высказали претензии местным чиновникам.

- Жители ЖК «Новое Мурино» требуют решить вопрос со статусом дороги, которая уже больше года находится в «подвешенном» состоянии, - пишут петербуржцы в соцсетях.

Напомним, что проблема состоит в следующем: некоторое время назад застройщик самовольно построил проезд, позволяющий жителям ЖК выезжать на Муринскую дорогу. Это уменьшило проблемы новомуринцев, но жители ЖК «Новая Охта», стоящего напротив, возмутились из-за пробок, которых раньше не было. Власти Ленобласти встали на их сторону, так как по документам проезда не существует.

При этом дорога является чуть-ли не единственным путем в «Новое Мурино». А люди добавляют, что даже экстренные службы ездят только по ней, и требуют признать проезд законным, а также обустроить тротуары При этом ни власти Ленобласти, к которой относится Мурино, ни Петербурга, где работает 90 процентов местных жителей, ничего решить пока не могут.

ИСТОЧНИК KP.RU