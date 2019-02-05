2019-02-05T09:39:39+03:00
Общество

Почти сорок домов останутся без тепла из-за ремонта теплосетей

Работы пройдут в Невском, Калининском и Выборгском районах
Петр КИБЕР
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Из-за планового ремонта без тепла останутся 42 дома.Из-за планового ремонта без тепла останутся 42 дома.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Больше 40 домов в трех районах Петербурга будут получать тепло по пониженным нормативам или вовсе останутся без него на время планового ремонта теплотрасс. Об этом сообщили в государственном унитарном предприятии «ТЭК СПб».

- Работы пройдет по пяти адресам. Три – на Северном проспекте и по одному на проспекте Непокоренных и улице Подвойского, - сообщает пресс-служба «ТЭК СПб».

А всего в зону временного отключения основной магистрали теплоснабжения попадают 29 жилых зданий на Северном проспекте, еще 11 – на проспекте Непокоренных и два дома останутся без тепла на Подвойского.

При этом коммунальщики отмечают, что ремонт будет проводиться только при температуре не ниже – 5 градусов. Впрочем, днем 5 февраля синоптики обещают петербуржцам -1..-3, так что отключать батареи все же придется. Все работы должны завершиться в течение суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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