2019-02-05T10:08:26+03:00
Происшествия

В Кудрово из-за учебной тревоги эвакуировали школу

Всех учеников вывели на улицу сразу после начала занятий
Петр КИБЕР
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В Кудрово из-за учебной тревоги эвакуировали школу. Фото: vk.com/kudrovolifeВ Кудрово из-за учебной тревоги эвакуировали школу. Фото: vk.com/kudrovolife
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Утром 5 февраля жители самого молодого в России города – Кудрово перепугались, увидев в окно длинную вереницу детей, стоящих перед зданием местной школы. В соцсетях тут же появились предположения о звонке телефонного террориста, но все оказалось проще.

- Это учебная эвакуация, проверка действий на случай ЧП, - пишут горожане в группе «Жизнь в Кудрово».

Но опасения людей можно понять. Лишь недавно по России и Северо-Западу в частности прокатилась волна ложных минирований. Тысячи административных зданий, бизнес-центров, больниц и школ в Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Архангельской, Новгородской, Псковской областях, а также в Карелии и Коми были эвакуированы из-за сообщений о заложенной бомбе.

Тогда кинологи с собаками сбились с ног, проверяя все объекты. Известно, что письма пришли с болгарского электронного почтового адреса. Виновников сейчас ищут спецслужбы, а различные учреждения, в том числе школы, периодически проводят учебные мероприятия на случай ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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