2019-02-05T12:49:30+03:00
Происшествия

В Петербурге отправили под суд двух молодых фальшивомонетчиков

Жители Северной столицы производили и сбывали 5-тысячные купюры
Петр КИБЕР
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Дело фальшивомонетчиков из Петербурга передано в суд.Дело фальшивомонетчиков из Петербурга передано в суд.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Главное следственное управление ГУ МВД России завершило расследование дело в отношении банды фальшивомонетчиков, больше года печатавшей и распространявшей поддельные 5-тысячные купюры.

- Следствием установлено, что двое жителей Петербурга, в период с февраля 2016 года по апрель 2017 года осуществляли незаконную деятельность на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Ставропольского края, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчины в возрасте 26 и 35 лет обвиняются по статье «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

При аресте и обысках, проведенных полицейскими совместно с оперативниками ФСБ, у подельников были изъяты металлические пластины, которые использовались для производства банкнот, мобильные телефоны, документы, а также фрагменты денежных банкнот на сумму в 1,8 миллиона рублей.

А всего доход фальшивомонетчиков оценен в 7 миллионов. Сейчас дело предприимчивых петербуржцев направлено для рассмотрения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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