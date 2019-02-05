2019-02-05T13:08:58+03:00
Происшествия

Бизнес-центр «Келлерман» эвакуирован из-за сообщения о заложенной бомбе

На месте ЧП работают все экстренные службы Петербурга
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге эвакуировали бизнес-центр "Келлерман". Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге эвакуировали бизнес-центр "Келлерман". Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что массовая волна ложных минирований в Петербурге прошла несколько дней назад, отдельные эпизоды продолжают происходить. Так, около 12 часов дня 5 февраля был эвакуирован бизнес-центр «Келлерман» на 10-й Красноармейской улице.

- Всех сотрудников и персонал компаний-арендаторов вывели на улицу. Стоим, мерзнем, - пишут петербуржцы в соцсетях.

В настоящее время в здании проходит проверка. К бизнес-центру прибыли все экстренные службы. По предварительной информации, никаких опасных предметов в помещениях не найдено, однако людей внутрь все еще не пустили.

Напомним, что утром сообщалось об эвакуации здания «Невской ратуши», где располагаются комитеты Смольного, а также инциденте в школе в Кудрово. Там детей, сразу после начала занятий, вывели на улицу. Впоследствии оказалось, что тревога учебная.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Началось строительство дорог вокруг «Лахта Центра»
В Петербурге отправили под суд двух молодых фальшивомонетчиков
Из Петербурга открываются прямые рейсы на Сардинию
Суд Петербурга приговорил пособника радикальных исламистов к 15-тысячному штрафу
Из-за неубранного снега машины массово застревают во дворах
В Кудрово из-за учебной тревоги эвакуировали школу
Почти сорок домов останутся без тепла из-за ремонта теплосетей
В Мурино на пикет вышли снеговики
На проспекте Просвещения на голову 2-летней девочке упала глыба льда
«Газпром» построит на Крестовском новую спортивную арену за 500 миллионов рублей
Небольшой снег, умеренный ветер: Прогноз погоды на вторник, 5 фераля в Петербурге
"Зенит" с Дзюбой и Барриосом сыграл вничью с "Дюделанжем"
Ржавый фонарь упал на ребенка на Невском проспекте
У водителя мусоровоза за рулем случился инфаркт и он попал в ДТП в Невском районе Петербурга
В январе у петербуржцев забрали 300 кг продуктов на границе
Смольный хочет, чтобы технопарки Петербурга работали эффективно
Беглов: «При необходимости уборка Петербурга должна быть круглосуточной»
В Невском районе Петербурга горит жилая квартира
В Петербурге началась эпидемия гриппа
Беглов назначил новым главой Фрунзенского района Петербурга Константина Серова