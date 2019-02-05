Бизнес-центр «Келлерман» эвакуирован из-за сообщения о заложенной бомбе

СЕГОДНЯ 13:08 2019-02-05T13:08:58+03:00

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Несмотря на то, что массовая волна ложных минирований в Петербурге прошла несколько дней назад, отдельные эпизоды продолжают происходить. Так, около 12 часов дня 5 февраля был эвакуирован бизнес-центр «Келлерман» на 10-й Красноармейской улице.

- Всех сотрудников и персонал компаний-арендаторов вывели на улицу. Стоим, мерзнем, - пишут петербуржцы в соцсетях.

В настоящее время в здании проходит проверка. К бизнес-центру прибыли все экстренные службы. По предварительной информации, никаких опасных предметов в помещениях не найдено, однако людей внутрь все еще не пустили.

Напомним, что утром сообщалось об эвакуации здания «Невской ратуши», где располагаются комитеты Смольного, а также инциденте в школе в Кудрово. Там детей, сразу после начала занятий, вывели на улицу. Впоследствии оказалось, что тревога учебная.

ИСТОЧНИК KP.RU