Беглов призвал омолодить Смольный
Сегодня в Смольном прошло совещание по молодежной политике Петербурга, которое провел лично Александр Беглов. Основной темой разговора с чиновниками стали так называемые социальные лифты, позволяющие юношам и девушкам сделать карьеру в родном городе.
- Выросло целое поколение молодых людей, готовых взять на себя ответственность за будущее своего города и страны. Необходимо дать им такую возможность, - приводит слова врио губернатора его пресс-служба.
По мнению Беглова, молодежь – носитель нового знания и новых подходов, которые остро необходимы Петербургу. Сейчас администрация города претерпевает серьезные изменения и надо создать «хорошую управленческую команду», не забывая привлекать молодых людей.
- Наша задача – добиться того, чтобы не менее 35 процентов муниципальных и государственных служащих на ключевых позициях были не старше 35 лет, уверен глава Северной столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU