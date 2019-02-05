2019-02-05T15:59:19+03:00
Общество

Беглов призвал омолодить Смольный

По мнению врио губернатора, в рядах чиновников должно быть больше людей возрастом до 35 лет
Петр КИБЕР
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Беглов призвал привлекать молодежь к управлению Петербургом. Фото: Пресс-служба губернатора СПбБеглов призвал привлекать молодежь к управлению Петербургом. Фото: Пресс-служба губернатора СПб
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Сегодня в Смольном прошло совещание по молодежной политике Петербурга, которое провел лично Александр Беглов. Основной темой разговора с чиновниками стали так называемые социальные лифты, позволяющие юношам и девушкам сделать карьеру в родном городе.

- Выросло целое поколение молодых людей, готовых взять на себя ответственность за будущее своего города и страны. Необходимо дать им такую возможность, - приводит слова врио губернатора его пресс-служба.

По мнению Беглова, молодежь – носитель нового знания и новых подходов, которые остро необходимы Петербургу. Сейчас администрация города претерпевает серьезные изменения и надо создать «хорошую управленческую команду», не забывая привлекать молодых людей.

- Наша задача – добиться того, чтобы не менее 35 процентов муниципальных и государственных служащих на ключевых позициях были не старше 35 лет, уверен глава Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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