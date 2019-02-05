МЧС предупредило петербуржцев о гололедице 6 февраля

СЕГОДНЯ 16:29 2019-02-05T16:29:59+03:00

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Зима в Санкт-Петербурге даже не думает отступать. Небольшое потепление за последние несколько дней сменится очередным минусом. И 6 февраля 2019 года в связи с этим в Северной столице обещают гололед. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду в Петербурге будет облачно, ночью пройдет снег, в некоторых районах области - слабая метель.

По прогнозу синоптиков, осадки ожидаются и днем. Мокрый снег снова осложнит жизнь и пешеходам, и автомобилистам.

- Днем 6 февраля порывы ветра будут достигать 3-8 м/с, температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем -1...-3, - сообщают метеорологи. - Атмосферное давление будет понижаться.

МЧС в свою очередь предупредило петербуржцев о гололедице на дорогах. Водителей просят быть бдительными и строго соблюдать ПДД. По информации ГИБДД, за минувшие сутки, 4 февраля в Ленобласти произошло 564 ДТП, ранено 9 человек, в том числе один ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU