2019-02-05T16:29:59+03:00
Общество

МЧС предупредило петербуржцев о гололедице 6 февраля

В среду прогнозируется минусовая температура воздуха
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Гололед ожидается в Санкт-Петербурге 6 февраля.Гололед ожидается в Санкт-Петербурге 6 февраля.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Зима в Санкт-Петербурге даже не думает отступать. Небольшое потепление за последние несколько дней сменится очередным минусом. И 6 февраля 2019 года в связи с этим в Северной столице обещают гололед. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду в Петербурге будет облачно, ночью пройдет снег, в некоторых районах области - слабая метель.

По прогнозу синоптиков, осадки ожидаются и днем. Мокрый снег снова осложнит жизнь и пешеходам, и автомобилистам.

- Днем 6 февраля порывы ветра будут достигать 3-8 м/с, температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем -1...-3, - сообщают метеорологи. - Атмосферное давление будет понижаться.

МЧС в свою очередь предупредило петербуржцев о гололедице на дорогах. Водителей просят быть бдительными и строго соблюдать ПДД. По информации ГИБДД, за минувшие сутки, 4 февраля в Ленобласти произошло 564 ДТП, ранено 9 человек, в том числе один ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Названа причина появления запаха газа на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
54-летний житель Санкт-Петербурга, развращавший внучку и ее подружку, сядет на 13 лет
Стала известна причина поножовщины полярников на антарктической станции «Беллинсгаузен»
Беглов призвал омолодить Смольный
Прокуратура «оживила» мужчину, которому не давали пенсию из-за свидетельства о смерти
Началось строительство дорог вокруг «Лахта Центра»
Бизнес-центр «Келлерман» эвакуирован из-за сообщения о заложенной бомбе
В Петербурге отправили под суд двух молодых фальшивомонетчиков
Из Петербурга открываются прямые рейсы на Сардинию
Суд Петербурга приговорил пособника радикальных исламистов к 15-тысячному штрафу
Из-за неубранного снега машины массово застревают во дворах
В Кудрово из-за учебной тревоги эвакуировали школу
Почти сорок домов останутся без тепла из-за ремонта теплосетей
В Мурино на пикет вышли снеговики
На проспекте Просвещения на голову 2-летней девочке упала глыба льда
«Газпром» построит на Крестовском новую спортивную арену за 500 миллионов рублей
Небольшой снег, умеренный ветер: Прогноз погоды на вторник, 5 фераля в Петербурге
"Зенит" с Дзюбой и Барриосом сыграл вничью с "Дюделанжем"
Ржавый фонарь упал на ребенка на Невском проспекте
У водителя мусоровоза за рулем случился инфаркт и он попал в ДТП в Невском районе Петербурга
В январе у петербуржцев забрали 300 кг продуктов на границе
Смольный хочет, чтобы технопарки Петербурга работали эффективно
Беглов: «При необходимости уборка Петербурга должна быть круглосуточной»
В Невском районе Петербурга горит жилая квартира
В Петербурге началась эпидемия гриппа
Беглов назначил новым главой Фрунзенского района Петербурга Константина Серова