Стала известна причина поножовщины полярников на антарктической станции «Беллинсгаузен»

СЕГОДНЯ 16:42 2019-02-05T16:45:24+03:00

Теперь выяснять отношения между собой полярники будут в суде. Фото: СОЦСЕТИ

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В ближайшее время в Петербурге пройдет первое судебное заседание по факту поножовщины антарктической станции «Беллинсгаузен». Напомним, 9 октября 2018 года на острове Кинг-Джордж один из полярников набросился на коллегу с ножом. Ученый получил удар в грудную клетку и чудом остался жив. Сегодня в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга назвали возможную причину ЧП в Антарктике.

- Сергей С., находясь в состоянии сильного душевного волнения, вызванного постоянными тяжкими оскорблениями от Б., набросился на него в столовой, - рассказали в ведомстве. - С. умышленно, с целью убийства, нанес Б. не менее одного удара в область расположения жизненно-важных органов.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении С. 8 февраля суд назначит по делу заседание.

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ИСТОЧНИК KP.RU