2019-02-05T16:58:06+03:00
Происшествия

54-летний житель Санкт-Петербурга, развращавший внучку и ее подружку, сядет на 13 лет

Приговор мужчине вынесен, но пока не вступил в законную силу
Степан СТЕПАНОВ
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В Ленобласти вынесли приговор деду-педофилу.В Ленобласти вынесли приговор деду-педофилу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ленинградской области вынесен приговор деду-извращенцу. 54-летнего мужчину осудили за насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней внучки и ее подруги-сверстницы. Жителю Санкт-Петербурга дали 13 лет исправительной колонии строгого режима. Но пока приговор в законную силу не вступил.

- Установлено, что в течение 6 лет - с января 2011 года по август 2017 года, подсудимый, находясь то в квартирах Санкт-Петербурга, то в домах в деревне Аннолово Тосненского района, совершал развратные действия в отношении своей внучки, - сообщили в СУ СКР по Ленобласти. - Девочка не осознавала характер совершаемых ее дедом действий в отношении нее. В силу возраста.

Также была установлена причастность подсудимого к преступлению 2017 года. Когда летом, находясь в бане на дачном участке в Аннолово, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении не только внучки, но и и ее подружки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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