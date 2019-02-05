Наледь с крыши дома убила студента в Петербурге

СЕГОДНЯ 17:53 2019-02-05T17:58:43+03:00

Трагедия в Петербурге: на студента свалилась наледь с крыши, он погиб. Фото: Олег ЗОЛОТО

Молодой человек скончался на месте, еще один человек госпитализирован

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В Санкт-Петербурге сосулька убила 22-летнего молодого человека. Снежная лавина рухнула на студента одного из вузов около одного из домов на Аптекарском проспекте. Эту информацию уже подствердили в следственном комитете по Санкт-Петербургу. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

- Трагедия произошла днем 5 февраля 2019 года, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Погибший - студент одного из высших учебных заведений Северной столице. От полученных телесных повреждений молодой человек скончался на месте.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу сейчас проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как пояснили "КП"-Петербург" в пресс-службе администрации Петроградского района, погибший был студентом-первокурсником. Также пострадал еще один человек. Его госпитализировали в Мариинскую больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU