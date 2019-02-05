В Петербурге Комитет по инвестициям проверит Контрольно-счетная палата
В Комитет по инвестициям Петербурга пришли ревизоры. 5 февраля Контрольно-счетная палата начала проверку финансово-хозяйственной деятельности чиновников и подведомственного им учреждения «Управление инвестиций».
Инспекторы оценят достоверность и обоснованность формирования потребности в средствах бюджета, проверят освоение выделенных средств, а также законность и эффективность трат городского бюджета.
- Также специалисты проанализируют реализацию инвестиционных (в том числе стратегических) проектов, а также имеющиеся у Санкт-Петербурга долгосрочные обязательства перед инвесторами, - уточнили «КП» в пресс-службе ведомства.
Завершится проверка 29 марта.
СПРАВКА «КП»
В 2017 году расходная часть бюджета Комитета составила 5,5 миллиарда рублей, в 2018 – 4,1 миллиарда рублей. В 2019 году размер бюджетных ассигнований запланирован в размере 3,6 миллиарда рублей.
Субсидии «Управление инвестиций» на выполнение государственного задания в 2017 году составили 158 миллионов рублей, в 2018 – 167 миллионов рублей, на 2019 год запланировано 173 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU