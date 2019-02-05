В Петербурге Комитет по инвестициям проверит Контрольно-счетная палата

СЕГОДНЯ 19:24 2019-02-05T19:30:16+03:00

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В Комитет по инвестициям Петербурга пришли ревизоры. 5 февраля Контрольно-счетная палата начала проверку финансово-хозяйственной деятельности чиновников и подведомственного им учреждения «Управление инвестиций».

Инспекторы оценят достоверность и обоснованность формирования потребности в средствах бюджета, проверят освоение выделенных средств, а также законность и эффективность трат городского бюджета.

- Также специалисты проанализируют реализацию инвестиционных (в том числе стратегических) проектов, а также имеющиеся у Санкт-Петербурга долгосрочные обязательства перед инвесторами, - уточнили «КП» в пресс-службе ведомства.

Завершится проверка 29 марта.

СПРАВКА «КП»

В 2017 году расходная часть бюджета Комитета составила 5,5 миллиарда рублей, в 2018 – 4,1 миллиарда рублей. В 2019 году размер бюджетных ассигнований запланирован в размере 3,6 миллиарда рублей.

Субсидии «Управление инвестиций» на выполнение государственного задания в 2017 году составили 158 миллионов рублей, в 2018 – 167 миллионов рублей, на 2019 год запланировано 173 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU