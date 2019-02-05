Прокуратура Петербурга устроила проверку после гибели парня от упавшей на него глыбы льда

СЕГОДНЯ 20:47 2019-02-05T20:47:59+03:00

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Прокуратура Петроградского района Петербурга проводит проверку после того, как двое молодых людей пострадали от падения на них снежной наледи во вторник, 5 января. С крыши здания ФГБУ Санкт-Петербургской химико-фармацевтической Академии на двух парней 1995-го года рождения рухнула снежная глыба. В итоге один из них оказался в Мариинской больнице, второй скончался.

- Прокуратура даст оценку соблюдения требований закона о зимней уборке данного учреждения, а также проверит расходование бюджетных средств на уборку, - сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, поверка затронет еще 19 других федеральных учреждений, которые находятся на территории Петроградского района и не входят в ведения районной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU