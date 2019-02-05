Прокуратура Петербурга устроила проверку после гибели парня от упавшей на него глыбы льда
Прокуратура Петроградского района Петербурга проводит проверку после того, как двое молодых людей пострадали от падения на них снежной наледи во вторник, 5 января. С крыши здания ФГБУ Санкт-Петербургской химико-фармацевтической Академии на двух парней 1995-го года рождения рухнула снежная глыба. В итоге один из них оказался в Мариинской больнице, второй скончался.
- Прокуратура даст оценку соблюдения требований закона о зимней уборке данного учреждения, а также проверит расходование бюджетных средств на уборку, - сообщила пресс-служба ведомства.
Кроме того, поверка затронет еще 19 других федеральных учреждений, которые находятся на территории Петроградского района и не входят в ведения районной администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU