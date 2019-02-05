В центре Петербурга появилось граффити с "лопатой Беглова"

СЕГОДНЯ 21:33 2019-02-05T21:33:58+03:00

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"Лопата Беглова" стала не только главным мемои зимы 2019 года в Петербурге, но и символом, напоминающим жителям города о бесконечных сугробах и наледи. Днем 5 февраля в Центральном районе в одном из проходных дворов между улицами Марата и Колокольной появилось гигантское граффити той самой лопаты. Работа принадлежит петербургской стрит-арт группе "Осколки".

- Без "лопаты Беглова" этой зимой в Петербурге не выжить, - пишут художники в своей группе в социальной сети.

Граффити стрит-арт группы "Осколки" Фото: facebook.com/nulichnye

Мем про "лопату Беглова" появился после того, как временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов предложил раздать главам администраций по лопате, чтобы они личто занимались уборкой снега в городе. Однако эта инициатива пока что не принесла должного результата. Вчера, 4 февраля, жители Петроградского района вышли на одиночные пикеты с требованием уделить больше внимание уборке снега.

ИСТОЧНИК KP.RU