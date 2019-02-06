Прогноз погоды на 6 февраля в Санкт-Петербурге: Снег, мокрый снег

СЕГОДНЯ 07:56 2019-02-06T07:56:00+03:00

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Его еще не успели убрать, а он все идет и идет. Снег уже которую неделю осложняет жизнь простым петербуржцам и портит нервы коммунальщикам, а синоптики никак не успокаивают прогнозами. В среду, в Северной столице опять ожидаются осадки.

- 6 февраля будет идти снег, временами мокрый. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха составит от -1 до – 3 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. На дорогах гололедица, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

И если предупреждения о скользких дорогах от синоптиков стали привычными для водителей, то падающие с крыш ледяные глыбы оказываются неожиданными для пешеходов. Только за последние два дня от надели пострадали двухлетняя девочка и пенсионер. А вечером 5 февраля на Петроградской стороне упавшая глыба льда убила молодого студента-медика. Его приятель получил тяжелые травмы и оказался в реанимации.

«Комсомолка» предупреждает: при нахождении на улице, не забывайте смотреть не только под ноги, но и наверх.

ИСТОЧНИК KP.RU