Прогноз погоды на 6 февраля в Санкт-Петербурге: Снег, мокрый снег
Его еще не успели убрать, а он все идет и идет. Снег уже которую неделю осложняет жизнь простым петербуржцам и портит нервы коммунальщикам, а синоптики никак не успокаивают прогнозами. В среду, в Северной столице опять ожидаются осадки.
- 6 февраля будет идти снег, временами мокрый. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха составит от -1 до – 3 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. На дорогах гололедица, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.
И если предупреждения о скользких дорогах от синоптиков стали привычными для водителей, то падающие с крыш ледяные глыбы оказываются неожиданными для пешеходов. Только за последние два дня от надели пострадали двухлетняя девочка и пенсионер. А вечером 5 февраля на Петроградской стороне упавшая глыба льда убила молодого студента-медика. Его приятель получил тяжелые травмы и оказался в реанимации.
«Комсомолка» предупреждает: при нахождении на улице, не забывайте смотреть не только под ноги, но и наверх.
ИСТОЧНИК KP.RU