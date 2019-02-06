В Петербурге феминистки открыли кофейню для женщин

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-06T09:49:41+03:00

В Петербурге на только открывшееся кафе для женщин пожаловались в прокуратуру. Фото: "КП" Архив

На них уже пожаловались в прокуратуру

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Открытие первой в Петербурге женской кофейни, которая в дневное время работает по принципу male-free, то есть исключительно для представительниц прекрасного пола, одновременно стало значимым событием для феминисток города на Неве и поводом для обращения в прокуратуру.

Некий петербуржец, отстаивающий права мужчин, возмутился ограничениями по половому признаку и оставил жалобу на сайте ведомства. Теперь прокурорским работникам придется проверить заведение на предмет соблюдения законодательства.

Впрочем, женщинам, возмущенным тем, что некоторые барбершопы не обслуживают дам, блогер под ником Мах также предлагает идти в прокуратуру.

Что же касается самой кофейни «Симона» то его открыли две петербургские феминистки. Как пишет The Village, с 11 до 19 здесь принимают только женщин, а с семи вечера вход возможен и для мужчин.

- У нас как в бане, есть женские дни, а есть мужские, - шутят основательницы кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU