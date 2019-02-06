2019-02-06T10:15:57+03:00
Общество

Митянина поручила открыть дополнительные пункты обогрева для бездомных

Проект будет реализован совместно с благотворительной организацией «Ночлежка»
Петр КИБЕР
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Анна Митянина распорядилась поставить дополнительные палатки для бездомных. Фото: Пресс-служба администрации СПб.Анна Митянина распорядилась поставить дополнительные палатки для бездомных. Фото: Пресс-служба администрации СПб.
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В начале февраля в правительстве Петербурга обратили внимание на проблему бездомных, которым зимой приходится очень туго. Температура на улице по ночам опускается до минус 15-20 градусов, а ночевать многим бомжам негде. Именно поэтому вице-губернатор Анна Митянина распорядилась установить новые пункты обогрева.

- Главам администраций Фрунзенского и Калининского районов поручено в течение суток разработать план по установке дополнительных мест обогрева бездомных – сообщает пресс-служба Смольного.

Палатки, по словам Анны Митяниной, должны быть расположены рядом с уже стоящими шатрами «Ночлежки», чтобы люди знали, где их ждут. При этом вице-губернатор, в ходе своего объезда и общения с сотрудниками благотворительной организации подчеркнула, что замерзших бомжей надо лечить, а не отвозить в пункты обогрева.

- Следует исключить ситуации, когда людей без документов на «скорой» везут сюда, а не в больницы и соцучреждения – заявила чиновникам из комитета по соцполитике Митянина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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