2019-02-06T10:43:06+03:00
Происшествия

В Рощино снегом с крыши магазина завалило девушку

Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения
Петр КИБЕР
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Упавший с крыши магазина снег едва не убил жительницу Рощино.Упавший с крыши магазина снег едва не убил жительницу Рощино.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Еще одно ЧП с падением снега и наледи с крыш произошло в Петербурге и Ленинградской области. В Рощино рухнувшая с козырька магазина снежная шапка снесла с ног проходящую мимо молодую женщину.

- Рощино. Центр. Сходом снега чуть не убило девушку. Слава Богу, что на этот раз обошлось без жертв! Повезло и женщине с ребенком, они успели пройти мимо за минуту до того, - пишут местные жители в группе «Рощино - мой город» в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что магазин принадлежит одной из сетей косметических товаров. По словам рощинцев, ситуация повторяется из года в год. Ни дворники, ни сами сотрудники торговой точки не числят снег. Но самое опасное, что на месте взрослого человека мог оказаться ребенок – по этому маршруту ежедневно в школу ходят дети.

В Рощино снегом с крыши магазина завалило девушку.Видео: "Рощино - мой город" "Вконтакте"/ vk.com/roschino47

Напомним, что 5 февраля уже в Петербурге, на Петроградской стороне, упавший с крыши здания кусок льда убил проходившего мимо студента-медика. Его друг получил серьезные травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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