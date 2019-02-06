2019-02-06T11:53:59+03:00
Авто

Захарьевскую, Фурштадтскую и Чайковского частично закроют для движения из-за уборки снега

Также ограничения будут действовать и на Таврической улице
Петр КИБЕР
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В центре Петербурга перекроют движение ради уборки снега. Фото: Пресс-служба администрации СПбВ центре Петербурга перекроют движение ради уборки снега. Фото: Пресс-служба администрации СПб
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Аномальные снегопады требуют радикальных мер. Поняв, что просто так город убрать не получится, в администрации Петербурга решили действовать кардинально. С вечера среды и по утро четверга будет ограничено движение автомобилей в центре Северной столицы.

- С 21.00 6 февраля до 7.00 7 февраля ГИБДД перекроет движение на Захарьевской улице, Фурштатской улице, улице Чайковского – от Литейного проспекта до Гагаринской улицы и Таврической улице – от Кирочной улицы до Суворовского проспекта, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Мера вводится для того, чтобы коммунальщики успели почистить проезжую часть и тротуары от снега. При этом ГИБДД будет оказывать помощь дорожным службам, и переставлять припаркованные машины. И если стоящие по правилам автомобили просто передвинут, то нарушителей отправят на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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