За присвоение денег на выпускной бывший школьный учитель пойдет под суд
Прокуратура Приморского района Петербурга передала в суд дело бывшего учителя одной из городских школ, который присвоил 400 тысяч рублей, собранных учениками на выпускной.
- По версии следствия, часть из них преподаватель внес в качестве предоплаты за предстоящий праздник, а оставшиеся деньги потратил на личные нужды, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Как установили следователи, сбор средств с родителей выпускников 583-й школы Приморского района учитель вел с сентября 2017-го по июнь 2018 года. Торжественный вечер, как принято в последнее время, должен был стать пышным и дорогим, однако не случилось.
После того, как присвоение денег вскрылось, в отношении преподавателя завели уголовное дело по статье «присвоение вверенного имущества в крупном размере». Теперь бывшему школьному учителю грозит до шести лет тюремного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU