За присвоение денег на выпускной бывший школьный учитель пойдет под суд

СЕГОДНЯ 12:34 2019-02-06T12:34:26+03:00

В Петербурге школьный учитель пойдет под суд за присвоение 400 тысяч на выпускной. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Меркантильный преподаватель потратил на себя больше 400 тысяч рублей

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Прокуратура Приморского района Петербурга передала в суд дело бывшего учителя одной из городских школ, который присвоил 400 тысяч рублей, собранных учениками на выпускной.

- По версии следствия, часть из них преподаватель внес в качестве предоплаты за предстоящий праздник, а оставшиеся деньги потратил на личные нужды, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как установили следователи, сбор средств с родителей выпускников 583-й школы Приморского района учитель вел с сентября 2017-го по июнь 2018 года. Торжественный вечер, как принято в последнее время, должен был стать пышным и дорогим, однако не случилось.

После того, как присвоение денег вскрылось, в отношении преподавателя завели уголовное дело по статье «присвоение вверенного имущества в крупном размере». Теперь бывшему школьному учителю грозит до шести лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU