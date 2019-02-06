2019-02-06T13:31:42+03:00
Общество

Чтобы взыскать алименты, приставы пошли к должнице на эпиляцию

Женщину задержали прямо на рабочем месте – у нее дома
Петр КИБЕР
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Петербургские приставы записались на эпиляцию, чтобы найти злостную алиментщицу.Петербургские приставы записались на эпиляцию, чтобы найти злостную алиментщицу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Чего только не приходиться придумывать судебным приставам, чтобы взыскать долги с неплательщиков. И особенно остро вопрос стоит, когда речь идет о детях. Чтобы получить алименты с матери, оставившей двух дочерей на попечение бывшего мужа, сотрудники УФССП пошли на…эпиляцию.

- В ходе розыскных мероприятий было установлено, что уклонистка организовала собственный бизнес и оказывает на дому услуги шугаринга, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной Службы судебных приставов по Петербургу.

Чтобы не спугнуть алиментщицу, а ранее женщина скрывалась от правосудия и неоднократно меняла место жительства, хитроумные приставы записались на эпиляцию и задержали нерадивую мать прямо у рабочего стола.

Сама нерадивая мать заявила, что регулярно платит деньги на содержание дочерей бывшему мужу, но проверка показала, что речь шла всего о двух рублях в месяц. В итоге накопился долг в полмиллиона рублей. На уклонистку составили протокол и забрали смартфон в счет алиментов. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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