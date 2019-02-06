2019-02-06T14:13:57+03:00
Общество

Беглов потребовал ускорить строительство станции скорой помощи в Колпино

Объект должен быть введен в эксплуатацию в августе 2019 года
Лилия КОЗЛОВА
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Александр Беглов распорядился ускорить строительство станции скорой помощи в Металлострое Фото: Администрация ПетербургаАлександр Беглов распорядился ускорить строительство станции скорой помощи в Металлострое Фото: Администрация Петербурга
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Строительство новой станции скорой помощи на Пионерской улице в поселке Металлострой в Петербурге затягивается. Изначально объект должны были сдать в конце 2018 года, теперь сроки перенесены на август 2019 года. Но уже и новый план дает сбой. Сейчас имеется двухмесячное отставание от его выполнения. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в среду, 6 февраля, проинспектировал ход строительства здания и потребовал рабочих ускориться.

- Это социальный объект, в котором нуждаются люди. Необходимо так организовать работу, чтобы ликвидировать отставание. Работать в три смены и выполнить взятые на себя обязательства, - заявил врио градоначальника.

Ответственного за выполнение поручения по строительству Беглов назначил главу администрации Колпинского района Анатолия Повелия.

На сегодняшний день строительство станции скорой помощи выполнено не более, чем на 40 процентов. Сейчас ведется прокладка наружных сетей теплоснабжения, устройство полов и выполняется монтаж внутренних перегородок. По требованию Беглова здание должно быть введено в эксплуатацию в августе этого года. Однако успеет ли подрядчик к этому времени, вопрос остается открытым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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