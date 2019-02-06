Муниципальное образование «Черная речка» могут переименовать в «Ланское»
Муниципальное образование в исторической части Приморского района, которое располагается возле метро «Черная речка» и носит такое же название, хотят переименовать в МО «Ланское». Таким образом, авторы инициативы хотят увековечить память о старинном роде, жившем здесь более века назад.
- К сегодняшнему дню исчезли последние следы пребывания Ланских на Выборгской стороне, - приводят аргументацию авторов проекта «Невские новости».
Впрочем, тут они не совсем правы. На карте Приморского проспекта есть Ланское шоссе, а рядом с пересечением Торжковской улицы и Большого Сампсониевского проспекта находится железнодорожная станция Ланская.
При этом название «Черная речка» тоже историческое. Именно здесь, по свидетельствам современников, проходила дуэль Пушкина и Дантеса. На том месте, за Коломяжским путепроводом, стоит памятная стела.
Поэтому, переименовав МО «Черная речка» в МО «Ланское», чиновники восстановят одну историю, но «зароют» другую.
ИСТОЧНИК KP.RU