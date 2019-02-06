Муниципальное образование «Черная речка» могут переименовать в «Ланское»

СЕГОДНЯ 14:15 2019-02-06T14:15:40+03:00

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Муниципальное образование в исторической части Приморского района, которое располагается возле метро «Черная речка» и носит такое же название, хотят переименовать в МО «Ланское». Таким образом, авторы инициативы хотят увековечить память о старинном роде, жившем здесь более века назад.

- К сегодняшнему дню исчезли последние следы пребывания Ланских на Выборгской стороне, - приводят аргументацию авторов проекта «Невские новости».

Впрочем, тут они не совсем правы. На карте Приморского проспекта есть Ланское шоссе, а рядом с пересечением Торжковской улицы и Большого Сампсониевского проспекта находится железнодорожная станция Ланская.

При этом название «Черная речка» тоже историческое. Именно здесь, по свидетельствам современников, проходила дуэль Пушкина и Дантеса. На том месте, за Коломяжским путепроводом, стоит памятная стела.

Поэтому, переименовав МО «Черная речка» в МО «Ланское», чиновники восстановят одну историю, но «зароют» другую.

ИСТОЧНИК KP.RU