2019-02-06T14:15:40+03:00
Общество

Муниципальное образование «Черная речка» могут переименовать в «Ланское»

Авторы инициативы, по их словам, хотят восстановить историческую справедливость
Петр КИБЕР
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МО "Черная речка" хотят переименовать в "Ланское".МО "Черная речка" хотят переименовать в "Ланское".Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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Муниципальное образование в исторической части Приморского района, которое располагается возле метро «Черная речка» и носит такое же название, хотят переименовать в МО «Ланское». Таким образом, авторы инициативы хотят увековечить память о старинном роде, жившем здесь более века назад.

- К сегодняшнему дню исчезли последние следы пребывания Ланских на Выборгской стороне, - приводят аргументацию авторов проекта «Невские новости».

Впрочем, тут они не совсем правы. На карте Приморского проспекта есть Ланское шоссе, а рядом с пересечением Торжковской улицы и Большого Сампсониевского проспекта находится железнодорожная станция Ланская.

При этом название «Черная речка» тоже историческое. Именно здесь, по свидетельствам современников, проходила дуэль Пушкина и Дантеса. На том месте, за Коломяжским путепроводом, стоит памятная стела.

Поэтому, переименовав МО «Черная речка» в МО «Ланское», чиновники восстановят одну историю, но «зароют» другую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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