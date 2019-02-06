Петербуржец ледорубом угрожал охраннику торгового центра

СЕГОДНЯ 14:41 2019-02-06T14:41:50+03:00

Сотрудник ТЦ на бульваре Новаторов чуть было не стал жертвой разъяренного парня

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Во вторник вечером, 5 февраля, охранник одного из торговых центров Кировского района Петербурга чуть было не повторил судьбу революционного деятеля Льва Троцкого. На сотрудника накинулся молодой человек с ледорубом, угрожая расправой. Благо парня успели задержать и забрать у него опасное орудие для колки льда.

- В восемь вечера 5 февраля возле торгового центра в доме 11 корпус 2 на бульваре Новаторов между молодым человеком и охранником произошел конфликт. Во время ссоры парень схватил мол для колки льда, который стоял у дверей комплекса и начал им размахивать перед сотрудником ТЦ, угрожая ему расправой, - сообщила пресс-служба Росгвардии.

Увидев этот конфликт, другие сотрудники комплекса поспешили вызвать помощь. К торговому центру незамедлительно прибыли сотрудники вневедомственной охраны, скрутили хулигана, забрали у него ледоруб и отвели его в отделение полиции Кировского района. Охранник остался жив и здоров.

ИСТОЧНИК KP.RU