Школьники из многодетных семей Петербурга, которые учатся в Ленобласти, получат право на бесплатный проезд

СЕГОДНЯ 15:10 2019-02-06T16:05:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Право на бесплатный проезд в общественном транспорте могут получить школьники из многодетных семей Петербурге, которые учатся в Ленобласти. Данную инициативу рассмотрят депутаты ЗакСа во время заседания 6 февраля. Сейчас дети, зарегистрированные в Северной столице, но посещающие школы в области, платят за проезд.

- В новых жилых массивах фактической границы между городом и областью не осталось: с одной стороны улицы Петербург, с другой – уже Ленобласть. Поэтому многие дети ходят в школы Ленобласти. Ситуация, при которой из-за пробела в законодательстве дети не могут получить бесплатный проездной, в корне несправедлива, и ее нужно менять, - считает петербургский парламентарий Надежда Тихонова.

Сейчас эти дети не только не имеют права на бесплатный проезд, но даже на льготный билет за 515 рублей, который положен всем школьникам. Поэтому многодетным родителям приходится платить за единый проездной билет 1955 рублей. По данным комитета общего и профессионального образования Ленобласти, в школах 47-го региона учатся 1448 детей из многодетных семей, которые имеют регистрацию в Петербурге. Такая ситуация сложилась из-за активной застройки города на окраинах, однако страдают из-за этого бюджеты многодетных семей.

ИСТОЧНИК KP.RU