Снег убирают, щепки летят: В Петербурге за сутки эвакуировали 242 автомобиля

СЕГОДНЯ 15:26 2019-02-06T15:26:24+03:00

За сутки в Петербурге эвакуировали 242 машины, мешающие уборке города от снега. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ГИБДД опять предупредили автомобилистов, что стоящие с нарушением машины будут отправлены на штрафстоянку

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Борьба со снегом в Петербурге перешла в решительную фазу. Власти города объявили о начале глобальной уборки и одновременно призвали ГИБДД на помощь. Там предупредили автомобилистов об ответственности за неправильную парковку. Так, за прошедшие сутки, на штрафстоянки увезли больше 200 машин.

- Нарушители правил остановки и стоянки стали одной из главных проблем для снегоуборочной техники. Даже один автомобиль серьезно мешает очистке улиц, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Чтобы ускорить работы по расчистке улиц, инспекторы дорожной полиции начали активно работать вместе с коммунальщиками. И если стоящие по правилам машины просто переставляют на уже очищенное место, то нарушителей правил парковки безжалостно эвакуируют.

Всего за сутки на штрафстоянки отправились 242 машины. А за месяц таких набралось целых 5,5 тысяч.

В ГИБДД призывают водителей внимательно смотреть на знаки и откапывать свои «подснежники», иначе потом из придется забирать со спецстоянки и платить штраф – до 3 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU