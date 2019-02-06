Снег убирают, щепки летят: В Петербурге за сутки эвакуировали 242 автомобиля
Борьба со снегом в Петербурге перешла в решительную фазу. Власти города объявили о начале глобальной уборки и одновременно призвали ГИБДД на помощь. Там предупредили автомобилистов об ответственности за неправильную парковку. Так, за прошедшие сутки, на штрафстоянки увезли больше 200 машин.
- Нарушители правил остановки и стоянки стали одной из главных проблем для снегоуборочной техники. Даже один автомобиль серьезно мешает очистке улиц, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Чтобы ускорить работы по расчистке улиц, инспекторы дорожной полиции начали активно работать вместе с коммунальщиками. И если стоящие по правилам машины просто переставляют на уже очищенное место, то нарушителей правил парковки безжалостно эвакуируют.
Всего за сутки на штрафстоянки отправились 242 машины. А за месяц таких набралось целых 5,5 тысяч.
В ГИБДД призывают водителей внимательно смотреть на знаки и откапывать свои «подснежники», иначе потом из придется забирать со спецстоянки и платить штраф – до 3 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU