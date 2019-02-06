Беглов выразил соболезнования родным студента, погибшего от падения льда

СЕГОДНЯ 15:54 2019-02-06T15:54:22+03:00

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Гибель молодого человека, получившего смертельный удар глыбой льда по голове, потрясла весь Петербург. И естественно, что трагедия не могла остаться без внимания врио губернатора города. Сегодня Александр Беглов прокомментировал произошедшее ЧП.

- Это трагедия. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, - приводит слова главы Северной столицы ФАН.

Также Беглов потребовал от прокуратуры в кратчайшие сроки разобраться в причинах произошедшего и определить виновных, чтобы привлечь их к ответственности.

Напомним, что вечером 5 февраля сорвавшаяся с крыши здания Химико-фармацевтической академии на Аптекарском проспекте льдина отрикошетила от стены и ударила в голову проходившему мимо студенту.

25-летний Бабурбек Очилов из Узбекистана погиб на месте. Его сокурсник, шедший рядом, получил серьезные травмы, но остался жив.

ИСТОЧНИК KP.RU