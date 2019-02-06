«Пулково» признан самым комфортным аэропортом России

СЕГОДНЯ 16:49 2019-02-06T16:49:03+03:00

В течение года петербургская воздушная гавань запускала новые услуги для пассажиров и совершенствовала инфраструктуру

Изменить размер текста: A A

«Пулково» в Петербурге стал самым комфортным аэропортом в России. Таким званием воздушную гавань наградили сами пассажиры в рамках пятой национальной премии «Воздушные Ворота России». Это уже третий год подряд, когда «Пулково» удостаивается такой награды.

- Мы гордимся победой и рады, что путешественники из года в год отмечают высокий уровень комфорта и качества обслуживания в «Пулково». Признание пассажиров – это высшая оценка, которую аэропорт может получить, - отметил генеральный директор аэропорта Владимир Якушев.

За прошедший 2018 год в «Пулково» появилось множество удобных сервисов для пассажиров: удаленная регистрации на все рейсы из Петербурга, круглосуточные мульти-стойки регистрации багажа, каршеринг, расширенная парковка. Кроме того, аэропорт стал обслуживаться 20 новых направлений полетов.

ИСТОЧНИК KP.RU