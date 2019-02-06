Устранение запаха газа в Петербурге займет 10 дней
Во вторник, 5 января, с самого утра жители разных районов Петербурга стали чувствовать сильный запах газа. Позже в районе железнодорожной станции «Лигово» сотрудники МЧС нашли цистерны и две канистры с веществом этилмеркаптан, которые и были источником неприятного запаха. На данный момент ведутся работы по устранению этого аромата.
- 6 февраля на месте обнаружения продолжаются работы по нейтрализации пролива аварийно-опасного химического вещества при помощи концентрированного щелочного раствора. Учитывая специфику данного летучего вещества, работы по устранению запаха будут проводиться не менее 7-10 дней. Все это время специалисты будут брать пробы воздуха на анализ, - сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.
Сейчас цистерна с аварийно-опасным химическим веществом с места разлива вывезена на специальную площадку предприятия ГУП «Экостой». Емкость полностью герметизирована и не должна более пропускать газ. В скором времени ее отправят в специальную организацию для утилизации.
Напомним, что МЧС Петербурга успокоило жителей, заявив, что опасности это вещество для города не представляет.
ИСТОЧНИК KP.RU