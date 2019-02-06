Устранение запаха газа в Петербурге займет 10 дней

СЕГОДНЯ 17:46 2019-02-06T18:38:39+03:00

Цистерну герметизировали и вывезли в безопасное место из Петербурга Фото: Комитет по природопользованию Петербурга

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Во вторник, 5 января, с самого утра жители разных районов Петербурга стали чувствовать сильный запах газа. Позже в районе железнодорожной станции «Лигово» сотрудники МЧС нашли цистерны и две канистры с веществом этилмеркаптан, которые и были источником неприятного запаха. На данный момент ведутся работы по устранению этого аромата.

- 6 февраля на месте обнаружения продолжаются работы по нейтрализации пролива аварийно-опасного химического вещества при помощи концентрированного щелочного раствора. Учитывая специфику данного летучего вещества, работы по устранению запаха будут проводиться не менее 7-10 дней. Все это время специалисты будут брать пробы воздуха на анализ, - сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Сейчас цистерна с аварийно-опасным химическим веществом с места разлива вывезена на специальную площадку предприятия ГУП «Экостой». Емкость полностью герметизирована и не должна более пропускать газ. В скором времени ее отправят в специальную организацию для утилизации.

Напомним, что МЧС Петербурга успокоило жителей, заявив, что опасности это вещество для города не представляет.

ИСТОЧНИК KP.RU