2019-02-06T19:11:06+03:00
Общество

Пятикомнатную квартиру сенатора Арашукова в Петербурге сняли с продажи

Стоимость роскошного жилья на Песочной набережной оценивается в 99 миллионов рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Агенты недвижимости утверждают, что квартира в Петербурге не принадлежит Арашукову Фото: evspb.ru/соцсетиАгенты недвижимости утверждают, что квартира в Петербурге не принадлежит Арашукову Фото: evspb.ru/соцсети
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В Петербурге выставлена на продажу роскошная пятикомнатная квартира сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля советника генерального директора ООО «Газпром Межрегионгаз». Жилье площадью 260 квадратных метров на Песочной набережной оценивается в 99 миллионов рублей. Однако несмотря на то, что объявление о продаже можно легко найти в интернете, купить ее нельзя. В настоящий момент квартира снята с подажи.

- Продажа квартиры временно приостановлена. Думаю, это произошло из-за сильного ажиотажа вокруг нее, - заявил «КП» риелтор компании, которая занимается продажей данного жилья.

При этом представитель агентства заявил, что квартира в жилом комплексе «Новая Звезда» не принадлежит Арашукову. Однако ранее Следственный комитет опубликовал видео обысков квартиры, на котором можно увидеть, что это то самое жилье, что выставлено на продажу на сайтах недвижимости: те же самые павлины на стенах, та же мебель и лестница.

Обыски по делу сенатора Арашукова.

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Со времен масштабных обысков по делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, занимавшего должность советника гендиректора ООО "Газпром Межрегионгаз", не прошло еще и недели. Следователи СКР вместе с ФСБ и МВД наведались в элитное жилье и офисы клана "газового короля" в 11 городах. Спецназовцы не могли посчитать найденные деньги, поэтому просто взвешивали их. Также силовики нашли золотые слитки с гравировкой «Россия» и долларовую банкноту из чистого золота. Все имущество должно быть арестовано, чтобы позже уйти в счет государства по делу о хищении 30 миллиардов рублей. Но семья Арашуковых просто так времени тоже не теряет. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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