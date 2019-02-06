В Петербурге горит квартира на аллее Поликарпова

СЕГОДНЯ 19:48 2019-02-06T19:48:12+03:00

Пламя вырывается из квартиры на аллее Поликарпова в Приморском районе Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

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Сильный пожар разгорелся в одной из квартир в Приморском районе Петербурга вечером в среду, 6 февраля. Большие языки пламени вырываются из окна шестого этажа восьмиэтажного дома. Местные жители в панике выбегают на зимнюю улицу.

- На аллее Поликарпова в доме 5 горит квартира в 8-ой парадной, - сообщили в соцсети очевидцы.

По всей видимости, мощное пламя выбило стекло в окне одной из горящих комнат в квартире. Пожарные машины уже прибыли на место и спасатели приступили к тушению огня.

Пожар в квартире на аллее Поликарпова .

Жильцы дома эвакуировались на улицу и наблюдают за тем, как пожарные пытаются справиться с огнем. Если на пострадавшие в результате пожара, пока что не известно. Некоторые очевидцы сообщают, что в этой квартире жил пенсионер, который, возможно, погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU