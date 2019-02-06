2019-02-06T21:45:37+03:00
Происшествия

Ревнивец подговорил друга сжечь авто парня своей бывшей девушки в Петербурге

С последствиями сердечных переживаний молодого человека будет разбираться Пушкинский районный суд
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина, согласившийся на поджог авто ради своего приятеля, пойдет под судМужчина, согласившийся на поджог авто ради своего приятеля, пойдет под судФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мстительный молодой человек из города Пушкин в Петербурге не смог пережить, что его бывшая девушка нашла нового ухажера и решил навредить ему. Однако сам действовать он не решился и обратился за помощью к своему знакомому. Он уговорил парня сжечь автомобиль новой пассии экс-подруги и навлек на него уголовное разбирательство.

- В мае 2018 года к обвиняемому мужчине обратился его знакомый, который попросил сжечь автомобиль молодого человека, с которым встречается его бывшая девушка. После долгих уговоров тот все же согласился, - сообщила прокуратура Петербурга.

Получив от ревнивого парня деньги, мужчина купил два литра бензина. Придя «цели», он поставил канистру с горючим на крышу машины и поджог горловину пластиковой тары, после чего сбежал.

Месть удалась. Автомобиль сгорел полностью и использовать его больше нельзя. Своими действиями он причинил ущерб пострадавшему на сумму 400 тысяч рублей. Однако полиция выяснила и кто совершил поджог, и в чем была причина. Теперь уголовное дело направлено в Пушкинский районный суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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