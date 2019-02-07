Прогноз погоды на 7 февраля в Петербурге: утренний мороз и слабый дневной снег

СЕГОДНЯ 07:47 2019-02-07T07:47:09+03:00

В четверг в Петербурге опять снег и гололед, а над головами горожан все также нависают сосульки. Фото: Алексей ФОКИН

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Неожиданный мороз стал утренним сюрпризом для петербуржцев, спешащих на работу рано утром в четверг. Ночью температура опускалась до минус 12 градусов, а около 7:00 термометры показывали минус 10. Но днем будет не так холодно.

- 7 февраля в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер юго-западный, умеренный. Днем небольшой снег. Температура воздуха от -1 до -3. Атмосферное давление понизится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

На дорогах сохраняется сложная обстановка – гололед и не везде убранный снег представляют опасность для автомобилистов.

Но в четверг, по крайней мере, не будет капать с крыш, а вот в пятницу и субботу в Северной столице потеплеет до ноля градусов, из-за чего возможно подтаивание снега и наледи. Но петербуржцам в любом случает стоит быть осторожными и всегда поглядывать наверх, чтобы не попасть под упавшую сосульку.

ИСТОЧНИК KP.RU